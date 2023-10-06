"Урал – середина земли". В Екатеринбурге представили проекты новых арт-объектов

06 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Урал – середина земли". В Екатеринбурге представили проекты новых арт-объектов

На международном форуме и выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге состоялась защита проектов студенческого хакатона "Шелковый путь".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", отраслевое мероприятие в рамках Года наставника объединило студентов, крупных застройщиков, представителей органов власти и экспертов регионального управления госэкспертизы. Проект поддержал губернатор Свердловской области.

Будущие архитекторы и инженеры представили идеи, направленные на рост инвестиционного потенциала региона с учетом целей и задач приоритетных национальных проектов. Отправной точкой стало строительство трассы федерального значения М-12, которая в этом десятилетии свяжет Москву, Казань и Екатеринбург. В хакатоне приняло участие несколько студенческих команд, а куратором каждой команды выступали представители крупных предприятий региона.

Проект арт-объекта в Свердловской области(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Нашей команде досталась тема арт-объекта. Студенты оттолкнулись от фразы "Урал – середина земли", взятой из мансийских легенд. Вдохновением для проекта послужили также яркие региональные слоганы, как "Здесь начинается Россия" и "Счастье не за горами". Уверена, у проекта высокий потенциал, особенно если студенческую идею докрутят профессиональные художники и архитекторы", - рассказала наставник одной из команд, заместитель директора по девелопменту компании "Атомстройкомплекс" Надежда Абакумова.

Проект арт-объекта в Свердловской области(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Стоит отметить, что "Атомстройкомплекс" активно участвует в воспитании нового поколения профессионалов строительной отрасли и популяризации строительных профессий. Компания стала опорным работодателем строительного кластера, открытого в регионе 1 сентября 2023 года в рамках федерального проекта "Профессионалитет". При финансовой и экспертной поддержке девелопера на базе Уральского колледжа технологий и предпринимательства созданы условия для качественной подготовки кадров для строительной отрасли, соответствующей реальным запросам рынка. Студенты проходят практику на предприятиях "Атомстройкомплекса" и смогут трудоустроиться в компанию после окончания обучения.

Теги: арт-объекты, проекты, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети