"Урал – середина земли". В Екатеринбурге представили проекты новых арт-объектов

На международном форуме и выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге состоялась защита проектов студенческого хакатона "Шелковый путь".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", отраслевое мероприятие в рамках Года наставника объединило студентов, крупных застройщиков, представителей органов власти и экспертов регионального управления госэкспертизы. Проект поддержал губернатор Свердловской области.

Будущие архитекторы и инженеры представили идеи, направленные на рост инвестиционного потенциала региона с учетом целей и задач приоритетных национальных проектов. Отправной точкой стало строительство трассы федерального значения М-12, которая в этом десятилетии свяжет Москву, Казань и Екатеринбург. В хакатоне приняло участие несколько студенческих команд, а куратором каждой команды выступали представители крупных предприятий региона.

"Нашей команде досталась тема арт-объекта. Студенты оттолкнулись от фразы "Урал – середина земли", взятой из мансийских легенд. Вдохновением для проекта послужили также яркие региональные слоганы, как "Здесь начинается Россия" и "Счастье не за горами". Уверена, у проекта высокий потенциал, особенно если студенческую идею докрутят профессиональные художники и архитекторы", - рассказала наставник одной из команд, заместитель директора по девелопменту компании "Атомстройкомплекс" Надежда Абакумова.

Стоит отметить, что "Атомстройкомплекс" активно участвует в воспитании нового поколения профессионалов строительной отрасли и популяризации строительных профессий. Компания стала опорным работодателем строительного кластера, открытого в регионе 1 сентября 2023 года в рамках федерального проекта "Профессионалитет". При финансовой и экспертной поддержке девелопера на базе Уральского колледжа технологий и предпринимательства созданы условия для качественной подготовки кадров для строительной отрасли, соответствующей реальным запросам рынка. Студенты проходят практику на предприятиях "Атомстройкомплекса" и смогут трудоустроиться в компанию после окончания обучения.