В Екатеринбурге задержали двоих подростков, подозреваемых в нападении на школьника с пневматикой

Сотрудники полиции задержали двоих подростков, которые, предположительно, напали толпой на 14-летнего школьника. Парня избили ногами, после чего выстрелили в голову из пневматического оружия. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, задержанным всего по 17 и 14 лет.

"Полицейские установили и задержали двух несовершеннолетних 2008 и 2005 годов рождения, причастных к нападению на пострадавших. Личности остальных участников конфликта устанавливаются. По результатам разбирательства полиция примет обоснованное процессуальное решение. Материал находится на контроле у руководства УМВД России по г. Екатеринбургу", - рассказали в полиции.

Напомним, к двум школьникам 14 лет на автобусной остановке пристало двое подростков. последние настойчиво уговаривали первых купить вейпы, из-за чего, после нескольких отказов, получили перцовкой в лицо. По пути домой за школьниками стала гнаться группа из 13-15 человек. Ребята разделились: один успел добежать до дома, а второго поймали, избили и расстреляли. К счастью, серьезных травм он не получил и в госпитализации не нуждался.

"В настоящее время по факту инцидента сотрудниками отдела полиции №9 Верх-Исетского района проводится проверка", - добавили в УМВД.