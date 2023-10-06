Доллар перестанет расти рано или поздно – помощник Путина "обнадежил"

В Кремле снова выступают с заявлениями по поводу курса рубля, которые скорее раскручивают инфляционные ожидания, поскольку заставляют усомниться в компетентности авторов высказываний.

Так, помощник президента России Максим Орешкин, отвечая на вопрос Shot о том, когда начнут работать меры по укреплению рубля, заявил: "Доллар перестанет расти рано или поздно".

Сегодня на Мосбирже доллар торгуется дороже 101 руб., евро – дороже 105 руб., - то есть на том же уровне, который был до значимого повышения ЦБ ключевой ставки.

На этой неделе в Кремле уже давали странные советы россиянам по поводу курса рубля и доллара. "Чрезмерное внимание к курсу доллара — это, скорее, рудимент прошлого. Нужно привыкать жить в рублевой зоне", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Не нужно чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара. Макроэкономическая стабильность обеспечивается действиями регулятора и правительства. Здесь никаких оснований для беспокойства нет", - сказал официальный представитель Кремля в ответ на вопрос о стоимости доллара более 100 рублей.

Отметим, что в том числе для корректировки курса рубля Центральный банк увеличил ключевую ставку до 13%. Многие экономисты и бизнесмены считают, что это ставит крест на кредитовании бизнеса, населения и экономики в целом.