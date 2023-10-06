06 Октября 2023
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Фото: Denis Balibouse / Reuters

Швейцария заплатит беженцам с Украины до 4 тысяч долларов за отъезд домой

Власти Швейцарии готовы платить беженцам с Украины до $4400, чтобы они возвращались на родину.

Как пишет издание SwissInfo, правительство страны готово рассмотреть финансовую помощь украинцам, которая варьируется от 1000 до 4000 швейцарских франков (от $1090 до $4355) на человека.

Швейцарский кабмин пришел к выводу, что будет дешевле поощрять беженцев добровольно выезжать за пределы страны, чем оплачивать им пособия.

Напомним, еще весной 2022 года в Европе все чаще происходили случаи конфликта с участием украинцев, которые во многом видят "зраду", устраивают скандалы, требуют говорить на мове, а то и занимаются воровством.

В сентябре 2023 года сообщалось, что власти Германии собрались вдвое сократить траты на беженцев. Решение принято из-за ужесточения бюджета на фоне растущей инфляции "после нескольких лет щедрых расходов".

Теги: швейцария, беженцы, украинцы


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