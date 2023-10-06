Прокуратура нашла просроченные лекарства в поликлинике Екатеринбурга
В городской поликлинике Екатеринбурга изъяты лекарственные препараты с истекшим сроком годности. Таковы итоги прокурорской проверки.
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о поликлинике №1. В ходе проверки с выездом на место там были выявлены лекарства, срок годности которых уже истек.
По требованию прокуратуры просроченные препараты были изъяты из оборота и уничтожены. Допустивший это сотрудник медучреждения привлечен к дисциплинарной ответственности.
Ранее сообщалось, что россияне в основном предпочитают обращаться за медицинской помощью в государственные поликлиники. При этом люди с более высокими доходами чаще пользуются услугами частных клиник.