Прокуратура нашла просроченные лекарства в поликлинике Екатеринбурга

В городской поликлинике Екатеринбурга изъяты лекарственные препараты с истекшим сроком годности. Таковы итоги прокурорской проверки.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о поликлинике №1. В ходе проверки с выездом на место там были выявлены лекарства, срок годности которых уже истек.

По требованию прокуратуры просроченные препараты были изъяты из оборота и уничтожены. Допустивший это сотрудник медучреждения привлечен к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что россияне в основном предпочитают обращаться за медицинской помощью в государственные поликлиники. При этом люди с более высокими доходами чаще пользуются услугами частных клиник.