Лидер "Новых людей" предложил голосовать на портале госуслуг за включение отопления

Жильцам многоквартирных домов нужно дать возможность голосовать за начало отопительного сезона. Так считает лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, который направил письмо министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину.

По действующим нормам, отопление включается, когда среднесуточная температура на улице на протяжении пяти дней сохраняется ниже 8 градусов. Нечаев уверен, что включать нужно раньше.

Так как включить тепло для одного дома невозможно, нужно предоставить всем жильцам домов, которые потребляют коммунальные услуги от одной ресурсоснабжающей организации, право проголосовать на портале госуслуг за начало отопительного сезона. Решение принимается простым большинством голосов.