Во Владивостоке задержали 8-летнего мальчика за поджог на территории военкомата

Во Владивостоке силовики задержали 8-летнего ребенка, который поджег гараж на территории военкомата.

ЧП произошло днем накануне. Третьеклассник из школы №27 был задержан во время пироманских опытов. Гараж, который он пытался спалить, находился на территории Первомайского районного военкомата.

По данным Telegram-канала Baza, в гараже загорелась старая мебель, но она сама потухла, помощь пожарных не потребовалась.

Пойманного ребенка доставили в отдел, туда вызвали мать мальчика и оштрафовали ее по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".