06 Октября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Березниках подросток, предположительно, собирался устроить "колумбайн"* в школе

В Березниках в социальных сетях распространили информацию о том, что якобы подросток готовит нападение на местную школу №30, передает корреспондент Накануне.RU.

От лица молодого человека создан Telegram-канал, в котором подробно описывались планы нападения. В частности, автор сообщил, что планировал использовать дрон, обрушить логистику, чтобы не доехали полицейские. Точную дату и время нападения автор публикаций не называет, однако, якобы он планировал это сделать на следующей неделе, предварительно избавившись от родителей.

"В курсе.ру" со ссылкой на мэрию сообщало о задержании подростка. Сейчас издание удалило эту информацию.

Properm.ru сообщает, что возможно, угрозы не имеют ничего общего с реальностью. Telegram-канал публиковал фото школьника, якобы готовящего нападение и его личные данные.

"Подобные каналы периодически создают, чтобы испортить жизнь конкретному человеку. Такую услугу можно заказать за деньги", - сообщает издание.

Получить оперативный комментарий от администрации не удалось. Также пока нет официальных комментариев от полиции и краевого Минтербеза.

*Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры признал террористическим и запретил в России движение "Колумбайн"

Теги: колумбайн, подросток, березники, школа


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