В России введена заградительная пошлина на нефтепродукты

Правительство России сообщило о том, что для противодействия серому экспорту вводится заградительная пошлина на нефтепродукты.

Она составит 50 тыс. руб. за тонну для поставщиков, которые покупают продукты для перепродажи. Это также не дает им вывозить классовое топливо под видом других продуктов, уточняет кабмин в своем telegram-канале. Среди других принятых властями решений - восстановление с 1 октября топливного демпфера. Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке и стимулировать насыщение внутреннего рынка топливом, сдерживая при этом рост оптовых биржевых цен. Это будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации в рознице на уровне, близком к инфляции.

Напомним, ранее глава "Газпром нефти" Александр Дюков высказал мнение, что заградительная пошлина на нефтепродукты может создать излишек на внутреннем рынке, но важно не разбалансировать переработку.

"Последствиями этого станут снижение эффективности НПЗ и, соответственно, уменьшение объемов переработки. В результате подобного рода меры, если они недостаточно точно просчитаны, могут привести к дефициту на внутреннем рынке моторных топлив", - сказал Дюков в кулуарах Промышленно-энергетического форума в Тюмени.