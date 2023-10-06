В Екатеринбурге подростки расстреляли школьника, не захотевшего покупать у них вейп

В Екатеринбурге толпа из 13-15 подростков напала на двоих 14-летних школьников. Одного из них неадекватная компания расстреляла из пневматического ружья за отказ покупать вейп.

Как передает Telegram-канал SHOT, два школьника стояли на автобусной остановке, когда к ним подошли двое парней и начали предлагать купить электронные сигареты. Несмотря на то, что школьники отказывались, продавцы продолжали настойчиво продвигать свой товар. Чтобы выйти из этого положения, один из учеников распылил газовый баллончик в лица неизвестных. После этого завязалась небольшая потасовка, которая, как казалось, закончилась миром.

Уже на пути домой двое друзей увидели, как на них бежит толпа из 13-15 человек, у четверых из которых было оружие. После того, как услышали в свой адрес "Стой, а то буду стрелять", парни побежали от хулиганов. Несколько человек погнались за одним школьником - он успел убежать и спрятаться в доме. Второго же поймали, стали избивать ногами по телу и голове, а также стрелять из пневматики.

Пострадавший обратился в больницу - там врачи извлекли из его головы пневматическую пулю и диагностировали множественные ссадины и ушибленные раны.

УМВД по Екатеринбургу по данному инциденту проводится проверка. Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в избиении школьника.