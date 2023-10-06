Режим ЧС введен в Южно-Сахалинске из-за тайфуна

Режим ЧС введен в Южно-Сахалинске в связи с прохождением тайфуна, сообщил мэр города Сергей Надсадин в Telegram-канале.

" Поступают сигналы от людей о подтоплениях домов - на сейчас их больше 20. Потребовал организовать бригады и обойти все адреса, о которых сообщают люди", - написал мэр.

По его словам, принято решение перевести учащихся второй смены на дистанционное обучение.

Общественный транспорт в городе работает штатно, добавил мэр. Порывами ветра повалило несколько остановок, дорожных знаков.

По данным регионального главка МЧС России, без электричества остаются жители 584 частных и шести многоквартирных домов Южно-Сахалинска.

В ведомстве уточнили, что в зону подтопления попали 34 придомовые территории, из них вода в шести домах. Пострадавших нет.

В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморский край серьезные ливни. Также край серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа. Ущерб от паводка в Приморье оценен в 10 миллиардов рублей.