Владимир Якушев: Авиастроение имеет большие перспективы для развития на Урале

Полпред Владимир Якушев обсудил с представителями Уральского завода гражданской авиации вопросы подготовки кадров для авиаотрасли. По мнению полпреда, Уральский завод гражданской авиации обладает современной базой и высокими компетенциями в области авиастроения, реализует перспективные проекты в направлении малой и среднемагистральной авиации.

У предприятия заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с 7 ссузами. Разработаны программы магистратуры и бакалавриата УрФУ по подготовке специалистов-конструкторов и специалистов по производству изделий из композиционных материалов. Эти направления востребованы, однако, как отметили участники совещания, предприятию также нужны квалифицированные кадры в области непосредственно авиастроения. Задачу позволит решить специальный образовательный модуль. Его создание возможно при партнерстве УЗГА с УрФУ. Кроме того, будет рассмотрена возможность вхождения УЗГА в число участников Уральского НОЦ с реализацией актуального для предприятия научно-технологического проекта.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге стартовал Инженерный чемпионат по двигателестроению для студентов высших учебных заведений со всей России. По мнению Владимира Якушева, эти соревнования - своевременный и важный шаг для формирования на Урале нового центра российского двигателестроения.