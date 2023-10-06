06 Октября 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале школа заплатит компенсацию избитому ученику

На Среднем Урале суд взыскал со школы компенсацию за драку двух учеников.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, все случилось в декабре прошлого года в селе Знаменское Сухоложского района: на перемене один из школьников стал бросать мяч в другого мальчика. Тот не стал это терпеть и ответил обидчику. После этого зачинщик затащил парня в туалет, где ударил кулаком в лицо. Медики диагностировали у пострадавшего перелом носа.

Его мать обратилась в Сухоложский городской суд с иском о возмещении материального ущерба и морального вреда к школе и матери драчуна. Моральные страдания сына она оценила без малого в 300 тысяч рублей, свои – в 200 тысяч, а ущерб – в 1 тысячу и 236 рублей. В итоге иск был удовлетворен частично. Школу обязали выплатить избитому ученику 100 тысяч компенсации морального вреда, его матери – 20 тысяч рублей, а также возместить расходы на лечение в размере около 900 рублей.

Свое решение суд мотивировал тем, что учреждение несет ответственность за безопасность учеников, пока они находятся на территории школы. Заведение обжаловало это решение в Свердловском областном суде, однако тот признал вердикт суда первой инстанции законным и обоснованным.

Теги: школа, ученики, компенсация, суд


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