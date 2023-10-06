06 Октября 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: пресс-служба президента Украины

В США все уменьшается общественная поддержка поставок оружия Киеву

Поддержка американцами поставок оружия украинскому режиму продолжает постепенно падать, что является предупреждающим знаком для Киева. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на опрос Reuters/Ipsos.

Только 41% респондентов согласились с заявлением о том, что Вашингтон должен предоставлять оружие Украине. Доля противников достигла уже 35%, то есть почти сравнялась с долей сторонников поддержки Украины. Остальные затрудняются ответить. Опрос проводился в то время, когда лидеры Конгресса США обсуждали просьбу президента Джо Байдена о выделении Украине дополнительного финансирования в размере 24 миллиардов долларов, отмечает агентство.

В мае тот же опрос давал результаты 46% против 29%. Сразу после начала СВО более 60% были за военную помощь Киеву.

"Снижение поддержки оказывает негативное влияние на поддержку Конгресса и, в конечном счете, на перспективы получения дополнительных пакетов помощи", - сказала директор по связям с Конгрессом и правительством в Центре стратегических и международных исследований Элизабет Хоффман.

Также 34% американцев-демократов заявили, что проблемы Украины не касаются США. Среди республиканцев таких 56%.

Байден заявил, что вскоре выступит с важной речью о том, почему необходимо продолжать помогать Украине.

Теги: США, оружие, украина


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