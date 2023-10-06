Евро стоит больше 106 рублей, доллар – больше 101 рубля

Курс евро в пятницу, 6 октября, превысил 106 рублей, так дорого европейская валюта не стоила с 16 августа. Данные Мосбирже свидетельствуют о росте уже на 29 копеек ко вчерашнему дню.

Растет и курс доллара, он торгуется выше 101 рубля впервые с летнего максимума (14 августа).

Аналитики полагают, что помимо дисбаланса на валютном рынке на курс начинает оказывать влияние снижающаяся цена на нефть. Отдельный вклад внес бюджет, который начинает рассматривать Госдума: в нем анонсированы большие расходы, особенно на оборонку, и это подхлестывает инфляционные ожидания.