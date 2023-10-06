В Тюмени управление автодорог через суд взыскивает с перевозчиков штрафы за нарушения контрактов

Управление автомобильных дорог обратилось в Арбитражный суд с заявлением о взыскании штрафов с перевозчиков "Авто-700", "РеТИз", "Сибавтотранс" по государственным контрактам, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Управление заключило с перевозчиками госконтракты на перевозку пассажиров и багажа по регулируемым тарифам. Во время исполнения контрактов перевозчики нарушили их условия: допускали срывы рейсов, нарушения пути следования, осуществляли перевозку пассажиров в отсутствии действующей карты маршрута.

Требования добровольно уплатить штрафы компании проигнорировали, потому управление обратилось в суд. Сумма штрафов не уточняется.