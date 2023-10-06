СМИ: "Почта России" хочет погасить свои долги за счет денег из ФНБ

Совет директоров "Почты России" назначил проведение независимого аудита расходов компании. От его результатов будет зависеть реализация плана по финансовому оздоровлению компании, накопившей миллиардные долги.

По данным РБК, в плане оздоровления значится докапитализация за счет государства на 117 млрд руб., рефинансирование долга (более 153 млрд руб.) за счет средств ФНБ под 3,5%, а также закрытие убыточных отделений, смягчение регуляторных условий, изменение нормативов по доставке корреспонденции, получение инфраструктурных платежей с маркетплейсов.

Там же говорится, что если "Почте России" не помочь с деньгами, она будет генерировать миллиардные убытки до 2025 года (и, возможно, далее).

В Минцифры России заявили, что считают недопустимым закрытие отделений "Почты России" в целях оптимизации (такой пункт тоже предусмотрен в плане оздоровления). "Все отделения компании должны продолжать работать в рамках утвержденных нормативов и обеспечивать доставку корреспонденции и посылок жителям по всей стране", - заявил представитель министерства.

На прошлой неделе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сравнила ситуацию в "Почте России" "финансовой дырой". "Финансовое положение там очень печальное, и все это знают, но никто не принимает мер. Может быть, сделать все-таки тщательный анализ происходящего: может, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других. Ну невозможно: дыра в "Почте" финансовая растет и растет, и никто не реагирует", - пожаловалась Матвиенко министру экономического развития России Максиму Решетникову.

По мнению Матвиенко, для "Почты России" следует разработать "правильную финансовую модель существования", и сделать это следует быстро, иначе "финансовая дыра превратится в огромную яму, куда все провалится".

Решетников согласился, что финансовое состояние "Почты России" вызывает большую озабоченность.