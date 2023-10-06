Екатеринбуржцы создали петицию против золотояйцевого Льва на Вайнера

Жители Екатеринбурга запустили петицию с намерением снести новую 5-метровую скульптура Льва на Вайнера. Горожане считают, что установку подобных объектов необходимо согласовывать с местными жителями.

"Планы на установку данной скульптуры не публиковались, образ и место расположения определялись и согласовывались без учета мнения горожан. Подобные "подарки городу" непременно должны публично и заблаговременно обосновываться, а процедура согласования проходить максимально открытым и прозрачным способом. Считаем неприемлемой установку подобных скульптур без проведения широких общественных обсуждений", - сообщила в петиции ее автор - эксперт по антикоррупции Екатерина Петрова.

Горожане требуют:

вынести на публичное обсуждение необходимость нахождения скульптуры в таком виде и на улице Вайнера;

в случае если большинство поучаствовавших в обсуждении горожан выступит против, обязать благотворителя демонтировать скульптуру;

разработать и опубликовать порядок возведения в городе Екатеринбурге произведений монументально-декоративного искусства городского значения.

На момент публикации петиция уже собрала 64 подписи.

Скульптуру Льва с золотыми гривой и яйцами изготовили в Китае по заказу "Сима-ленда". В компании заявили, что вдохновлялись аналогичной статуей быка на Уолл-стрит в Нью-Йорке - там выстраиваются очереди, чтобы потереть золотые яйца для финансового благополучия. Увы, только это у величавой скульптуры и можно трогать - рядом стоит охрана, которая пресекает все попытки горожан и их детей познакомиться с новым жителем Вайнера поближе.

Попытка Андрея Симановского (основатель "Сима-ленда") помериться яйцами с США не впечатлила и пользователей интернета. Ранее мы публиковали самые яркие замечания екатеринбуржцев к новому экспонату.