Госдума может отменить запрет на ядерные испытания

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал важное заявление о действии в России договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

"На ближайшем заседании совета Госдумы обязательно обсудим вопрос об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор", - написал Володин в своем telegram-канале.

Володин привел слова президента России Владимира Путина о том, что в России успешно испытана крылатая ракета глобальной дальности "Буревестник" с двигательной ядерной установкой и закончена работа над сверхтяжёлой ракетой "Сармат".