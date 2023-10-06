06 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Пресс-служба Усманова: Обыски в Германии является запугиванием и преследованием

Действия правоохранительных органов ФРГ в отношении Алишера Усманова вызывают огромное удивление и чувство стыда, заявили в пресс-службе бизнесмена.

Ранее западные СМИ сообщили, что в ходе обыска на объектах недвижимости Усманова в федеральной земле Бавария близ курорта Тегернзе прошли обыски. По данным издания Bild, были конфискованы как минимум два автомобиля премиум-класса.

В пресс-службе Усманова подчеркнули, что прошедший в Германии обыск "выглядит как еще один эпизод запугивания и политического преследования, с намеком на национальность, что не скрывается в названии специальной следственной комиссии немецкой таможни "Matrjoschka".

По словам представителей Усманова, миллиардер всегда должным образом декларировал законно приобретенное им личное имущество и указывал, на какие средства его приобретал.

В августе сообщалось, что Алишер Усманов подал иск в Федеральный конституционный суд ФРГ. Он считает, что обыски, прошедшие ранее на яхте Dilbar в порту Бремена, являются нарушением его права на неприкосновенность жилища.

Напомним, ранее во Франкфурте-на-Майне суд признал незаконными обыски на виллах и других объектах (в частности, на яхте Dilbar), связанных, предположительно, с российским бизнесменом Алишером Усмановым. Обыски проводили в сентябре 2022 года немецкие власти. Сообщалось, что обыски прошли на 24 объектах. Усманова, якобы, заподозрили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более полумиллиарда евро. Также его обвинили в нарушении санкций ЕС.

Теги: алишер усманов, обыски, германия


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