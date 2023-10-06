06 Октября 2023
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Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

Председатель РАФ Константин Бабкин: Прогресс в сельском хозяйстве сопряжен с цифровизацией

Как считают эксперты, потенциал сельского хозяйства России может усилить цифровизация. Мировая практика и опыт передовых отечественных хозяйств показывают, что она позволяет оптимизировать производственные процессы, снизить традиционные риски.

Прежде всего, технологии помогают автоматизировать производственные процессы и за счет этого повысить производительность сотрудников и решить проблему дефицита кадров, которая, увы, все больше усугубляется. Эти технологии повышают рентабельность производства в среднем до 10-15%. О них рассказали эксперты Российского агротехнического форума, который прошел в Москве 3 октября.

РСМ Агротроник — платформа агроменеджмента и контроля операций агромашин с модулем параметрического контроля для сельскохозяйственных предприятий. Она помогает контролировать работу всех узлов, агрегатов, предотвращая их неисправности, ведёт учёт занятости сотрудников, обеспечивает диспетчеризацию техники.

РСМ Агротроник(2023)|Фото: Презентация Российского агротехнического форума

Система точного земледелия True Fields: задача заключается в том, чтобы дать владельцу хозяйства инструмент, с помощью которого он может оценить и понять реальный потенциал своего поля.

True Fields(2023)|Фото: презентация Российского агротехнического форума

Цифровая платформа Cropwise от Syngenta по управлению агропроизводством дает возможность отслеживать треки машин на карте полей, контроль статуса и выполнения полевых работ, выдачу рабочих заданий на машины в системе.

Cropwise от Syngenta(2023)|Фото: презентация Российского агротехнического форума

Технологии V2X для сельхозтехники могут помочь установить связь между машинами в условиях отсутствия покрытия сотовой сети, кроме того, обеспечить навигацию с точностью до 10 см. Также система позволит передавать диагностическую информацию о состоянии узлов и агрегатов машин, текстовые сообщения и другую служебную информацию.

V2X(2023)|Фото: презентация Российского агротехнического форума

Президент ассоциации "Росспецмаш", председатель РАФ Константин Бабкин отметил:

"Прогресс в сельском хозяйстве сопряжен с цифровизацией. Мы заинтересованы в том, чтобы наши программы были интегрированы в мир, чтобы через цифровизацию мы смогли повысить урожайность, продуктивность и рентабельность сельского хозяйства".

Константин Бабкин(2023)|Фото: пресс-служба Российского агротехнического форума

Теги: цифровизация сельского хозяйства, Российский агротехнический форум


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