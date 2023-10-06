06 Октября 2023
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Фото: Администрация Сургутского района

Аналитики: за год аренда квартир в России подорожала на 13%

Спрос на аренду квартир в крупных городах России за последний год увеличился на 8%, а цены в среднем по стране выросли на 13%, достигнув к концу третьего квартала 26 тыс. руб. в месяц.

Как выяснили аналитики сервиса "Авито.Недвижимость", дешевле всего снять квартиру в третьем квартале можно было в Брянске и Кирове - 14 тыс. руб., а однокомнатные квартиры стоили 12 и 13 тыс. руб. в месяц соответственно. Также невысокие средние цены в Ярославле (16,5 тыс. руб. в месяц), Ульяновске и Ижевске (17 тыс.), Рязани и Саратове (18 тыс.).

Дороже всего аренда жилья обходилась в Москве (70 тыс.), Сочи (50 тыс.) и Санкт-Петербурге (33 тыс.). В целом по стране сильнее всего за год подорожала аренда студий (+14%), двух- и однокомнатные квартиры (+11% и 10% соответственно), сообщает РИА "Новости".

Теги: квартиры, недвижимость, жилье


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