В России спрос на бытовую технику за полгода увеличился почти в 1,5 раза

В России спрос на технику для дома и электронику среди граждан в третьем квартале вырос почти в 1,5 раза по сравнению с первым кварталом.

Согласно исследованию банка "Русский стандарт", общее число таких покупок в третьем квартале выросло на 45% относительно первого квартала и на 4% по сравнению со вторым кварталом 2023 года. Относительно третьего квартала 2022 года этот показатель в июле - сентябре 2023 года увеличился на 22%.

Статистика подтверждает общий тренд на рост спроса населения на холодильники, посудомоечные и стиральные машины, гаджеты, электронику. Это происходит на фоне растущего ассортимента от китайских производителей.

Самый высокий средний чек на бытовую технику и электронику в текущем году был отмечен с мая по июнь и составил 7,479 тыс. руб., сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что за первые шесть месяцев текущего года было продано более 500 тыс. холодильников и морозильных камер, стиральных и посудомоечных машин, а также плит и духовых шкафов турецких компаний.