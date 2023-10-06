В России средние ставки по потребкредитам выросли до 27,6%

В России средний размер полной стоимости кредита достиг 27,61% годовых.

Он повысился почти на 6 п.п. с начала осени. На фоне подорожания займов банки отметили снижение интереса к необеспеченным ссудам со стороны граждан в диапазоне 10–30%. Выдачи просели в пределах от 17 до 50%.

По словам экспертов, падение спроса связано с повышением ключевой ставки Центробанка России, а также ужесточением правил выдачи кредитов людям с высокой долговой нагрузкой. Ожидается, что снижение объема выдач займов продолжится.

Как считает финансовый эксперт Наталья Жукова, в ситуации сокращения выдач позитивная сторона в том, что замедлится рост закредитованности граждан. Люди станут больше задумываться, прежде чем взять очередной заем. Негативная сторона заключается в снижении спроса на товары и услуги, что отразится на экономическом развитии, сообщают "Известия".

Напомним, с октября 2015 года по сентябрь 2023 года суды в России признали финансово несостоятельными 1,003 млн граждан.