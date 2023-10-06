СМИ: власти обсуждают возвращение проверок бизнеса

Власти России обсуждают возвращение проверок бизнеса в случае массовых жалоб покупателей.

Роспотребнадзор предлагает Минэкономразвития проработать соответствующий вопрос. Как отмечает служба, в условиях моратория на проверки фактически был приостановлен надзор, что серьезно беспокоит покупателей. Она может фиксировать сведения о наиболее массовых и критических нарушениях по жалобам потребителей как индикатор риска, согласны в министерстве и аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. А значит, и проводить выездной контроль.

С 2013 по 2022 год Роспотребнадзор выявил более 56 тыс. нарушений прав покупателей. Их максимальное число в розничной торговле — 15,1 тыс. случаев, в финансовых услугах — 9,5 тыс. Ккаждый второй договор содержал условия, ущемляющие права потребителей. Компании, например, обуславливали покупку одного товара приобретением другого или учитывали в договорах платные услуги без согласия потребителя. Кроме того, часть контрактов позволяла бизнесу в одностороннем порядке отказаться и расторгнуть соглашения, также бывали случаи, когда предприниматели устанавливали штрафы для покупателей.

Роспотребнадзор может учитывать массовые и критические нарушения, которые связаны с жалобами потребителей, если речь идет именно о новом индикаторе риска, добавили в ведомстве. Председатель Союза по защите прав потребителей Петр Шелищ считает такой подход весьма сомнительным. По его словам, эта мера может спровоцировать недобросовестную конкуренцию, при которой компании начнут жаловаться друг на друга, отделить такие случаи от реальных жалоб на практике будет невозможно, сообщают "Известия".