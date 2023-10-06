Число россиян-банкротов превысило 1 млн

С октября 2015 года по сентябрь 2023 года суды в России признали финансово несостоятельными 1,003 млн граждан.

Согласно данным "Федресурса" — Единого федерального реестра сведений о банкротстве, с начала 2023 года процедуру банкротство прошли 249,9 тыс. должников. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество персональных банкротств увеличилось на 28,8%.

Как сообщил эксперт проекта "За права заемщиков" Народного фронта Михаил Алексеев, в ближайшие год-два прирост количества заявлений на судебное банкротство составит около 30%. По его словам, это связано с непростой финансово-экономической ситуацией, ростом уровня закредитованности в целом и количества заемщиков с уровнем долговой нагрузки свыше 80% в частности.

Основной драйвер недавних судебных банкротств — кризис из-за эпидемии COVID-19 — почти перестал оказывать влияние, отметил управляющий партнер юридической фирмы GRM Константин Каричев, сообщает РБК.

Ранее председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявил, что россияне все чаще обращаются в суды для банкротства.