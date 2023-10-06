06 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Стоимость самолета "Байкал" выросла почти наполовину

Стоимость девятиместного турбовинтового самолета "Байкал", который предназначен для местных авиаперевозок, выросла до 178 млн руб.

Его производством занимается Уральский завод гражданской авиации. Как заявил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, работа над созданием лайнера идет давно, а цена на его изготовление растет "скачкообразно", что вызывает "риски у собственно реализации программы строительства самолета".

На вопрос о росте цены сразу на 48% полпред заявил: "Она сейчас 178 [млн руб.], но эту стоимость еще будет проверять ВЭБ еще один раз, потому что люди у нас такие: не любят делиться информацией, к сожалению, "Уральский завод гражданской авиации" пока до совещания не счел возможным предоставить структуру производственных расходов. Но предоставят — мы с ним договорились", сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) подписал соглашение с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) и Авиакомпанией "Аврора" (входит в Единую дальневосточную компанию) на поставку 95 самолетов "Байкал". Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Теги: авиация, самолеты


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