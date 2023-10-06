06 Октября 2023
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Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

В России введут штрафы за выгул животных без намордников

В Госдуме готовят проект закона, согласно которому, будут введены штрафы за выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника.

Как заявила член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова, большинство владельцев псов особенно крупных, не считают своих питомцев опасными для окружающих. По словам экспертов, за домашних собак полную ответственность несет хозяин питомца.

Список потенциально опасных собак утверждается кабмином РФ. Последний перечень состоит из 12 пород и их метисов. Однако в него не входят, например, ротвейлеры, бультерьеры, кавказские овчарки, доберманы и черные терьеры. Как считает Епифанова, их тоже необходимо включить в этот список, сообщают "Известия".

ЛДПР предлагает обязать владельцев собак потенциально опасных пород получать лицензию.

Теги: собаки, животные, законопроекты


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Ранее 13.06.2023 12:17 Мск ЛДПР предлагает обязать владельцев собак потенциально опасных пород получать лицензию

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