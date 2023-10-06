Минтранс: такси подорожало на 44% в отдельных регионах

Рост цен на поездки в такси в отдельных регионах России достигает 44%.

Как сообщил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко, речь идет о половине регионов, в 45% стоимость осталась без изменений, в 5% — снизились. В среднем по стране рост цен на такси составил 5%. По его словам, основная причина подорожания связана с недостаточной подготовкой субъектов к реализации закона о такси перед его вступлением в силу с 1 сентября.

"Это значит, что контроль за такси в этих субъектах не осуществлялся. Также причинами отрицательной динамики являются искусственный ажиотаж, связанный с новым законом, рост стоимости расходных материалов и санкционное давление", — отметил Луговенко.

Как заявила замначальника отдела автомобильного транспорта департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Ирина Саукова, к концу года стоимость проезда на такси увеличится на 10%. В сентябре цены росли не на фоне нового закона, а в том числе из-за сезонности. В дальнейшем стоимость услуг такси будет расти на уровне инфляции.

Глава Объединения самозанятых России Игорь Жмакин считает, что цены на услуги такси взлетят в два раза к концу года на фоне вступившего закона, сообщает РБК.

Ранее 1 сентября в России вступил в силу новый закон о такси. Он устанавливает ряд строгих требований и, как ожидается, приведет к росту цен на такси. По этой причине агрегаторы уже начали придумывать способы обходы закона. Один из них — формально оказывать не услугу такси, а аренду машины по другому тарифу.