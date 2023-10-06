Минтранс: такси подорожало на 44% в отдельных регионах

06 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минтранс: такси подорожало на 44% в отдельных регионах

Рост цен на поездки в такси в отдельных регионах России достигает 44%.

Как сообщил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко, речь идет о половине регионов, в 45% стоимость осталась без изменений, в 5% — снизились. В среднем по стране рост цен на такси составил 5%. По его словам, основная причина подорожания связана с недостаточной подготовкой субъектов к реализации закона о такси перед его вступлением в силу с 1 сентября.

"Это значит, что контроль за такси в этих субъектах не осуществлялся. Также причинами отрицательной динамики являются искусственный ажиотаж, связанный с новым законом, рост стоимости расходных материалов и санкционное давление", — отметил Луговенко.

Как заявила замначальника отдела автомобильного транспорта департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Ирина Саукова, к концу года стоимость проезда на такси увеличится на 10%. В сентябре цены росли не на фоне нового закона, а в том числе из-за сезонности. В дальнейшем стоимость услуг такси будет расти на уровне инфляции.

Глава Объединения самозанятых России Игорь Жмакин считает, что цены на услуги такси взлетят в два раза к концу года на фоне вступившего закона, сообщает РБК.

Ранее 1 сентября в России вступил в силу новый закон о такси. Он устанавливает ряд строгих требований и, как ожидается, приведет к росту цен на такси. По этой причине агрегаторы уже начали придумывать способы обходы закона. Один из них — формально оказывать не услугу такси, а аренду машины по другому тарифу.

Теги: такси, транспорт


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.10.2023 02:58 Мск Парковка такси во дворах может обернуться штрафом в 5 тысяч рублей
Ранее 26.09.2023 03:32 Мск Новая инициатива депутатов Госдумы может привести к очередному подорожанию такси
Ранее 20.09.2023 03:01 Мск В России выписан первый штраф за использование личного автомобиля в такси
Ранее 12.09.2023 09:33 Мск Госдума может расширить термин "такси" во избежание обхода нового закона

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети