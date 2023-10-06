06 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Украинский министр заявил о причастности Киева к атакам на систему бронирования РФ Leonardo

"IT-армия" Украины причастна к кибератакам на российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo.

Об этом сообщил украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров. "IT-армия взломала российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo", – сообщил он в Telegram.

В конце сентября "Аэрофлот" сообщил о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo. Из-за этого была затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании.

Теги: Украина, хакеры, авиация


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Ранее 28.09.2023 11:25 Мск "Аэрофлот" сообщил о массовом сбое в системе регистрации Leonardo

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