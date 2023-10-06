Украинский министр заявил о причастности Киева к атакам на систему бронирования РФ Leonardo
"IT-армия" Украины причастна к кибератакам на российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo.
Об этом сообщил украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров. "IT-армия взломала российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo", – сообщил он в Telegram.
В конце сентября "Аэрофлот" сообщил о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo. Из-за этого была затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании.