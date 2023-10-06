Алексей Текслер: От учителя зависит будущее каждого конкретного ребенка, а по большому счету — будущее нашей страны

В День учителя Алексей Текслер вручал премии губернатора работникам системы образования Челябинской области. Этой почетной награды были удостоены 50 лучших работников образования региона. Кроме того, к профессиональному празднику педагогов в области подвели итоги регионального конкурса «Лидер в образовании». Алексей Текслер вручил 10 финалистам конкурса благодарственные письма губернатора Челябинской области.

«Всегда испытываю гордость за успехи наших учителей. На Южном Урале трудятся более 65 тысяч педагогических работников, абсолютное большинство из них пришли в профессию по зову души», — сказал Алексей Текслер.

Сфера образования Челябинской области последние годы демонстрирует динамичное развитие. Результаты, которых удается достигать школьникам региона, прямо свидетельствуют о создании современной материально-технической базы обучения и высококвалифицированного учительского корпуса.

Юные южноуральцы одерживают победы на всероссийском уровне: южноуральские студенты СПО – традиционно в десятке лучших в стране по результатам участия в движении «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс»; южноуральские школьники — в пятерке лидеров во Всероссийской олимпиаде школьников. Накануне стало известно, что челябинская IT-компания «Инновации детям» вошла в число победителей конкурса «ТОП-10 инновационных компаний в сфере образования» России.

«Наша миссия – превратить гаджет из средства развлечения в средство для обучения, - пояснял директор компании «Инновации детям» Дмитрий Андреев, – Играя с обычным гаджетом, ребёнок молчит и замыкается в себе, а наши гаджеты, наоборот, учат детей коммуницировать, принимать решения, думать».

Достигать успехов в системе образования невозможно без создания современной материальной базы. В 2022 году в Челябинской области по этой программе было отремонтировано 17 школ. В этом году на модернизацию школьных систем образования были предусмотрены средства в объеме более 500 млн рублей.

"Это средства федерального, областного и местного бюджетов, которые направлены 7 муниципалитетам на капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания 11 школ. Кроме того, в 9 школах предусмотрен ремонт пищеблоков, в 7 школах – ремонт спортзала", – рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Кроме базовой системы образования в Челябинской области расширяются возможности для обретения юными южноуральцами дополнительных знаний. Так, с 1 сентября около четырех тысяч детей и подростков, живущих в Аргаяшском, Еманжелинском, Еткульском, Каслинском, Нязепетровском и Кусинском районах Челябинской области, стали участниками проекта «Мобильный кванториум». Здесь есть возможности заниматься робототехникой, промышленным дизайном и хайтеком, освоить азы информационной и геоинформационной технологий. Также в области постоянно открываются новые «Точки роста», детские технопарки, «IT-кубы».

Что касается возможности получения высшего образования, то Южный Урал не просто ее предоставляет, а системно наращивает инфраструктуру в этой сфере. Накануне Алексей Текслер проинформировал министра образования РФ о реализации проекта межуниверситетского кампуса мирового уровня, который формируется в Челябинске и откроет новые возможности для получения высшего образования также мирового уровня.

Строительство кампуса началось в конце февраля. Плановый срок окончания работ - конец 2025 года.

Создавая условия для динамичного развития сферы образования челябинские власти ведут постоянный предметный диалог с педагогическим сообществом региона, считая фигуру учителя ключевой в формировании личности.

"Профессия педагог особая. Когда мы говорим о развитии региона, самое важное — вложение в образование, которое не возможно без педагогов. Сильный педагог — это сильный ученик. Желаю каждому из вас добиваться еще больших результатов, становиться лучшими. Мы будем поддерживать эти процессы, продолжать обновлять материально-техническую базу учебных заведений, строить новые объекты», — заверил педагогов Южного Урала Алексей Текслер.