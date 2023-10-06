С 1 октября во Владимирской области вручают подарки для новорождённых

Первый во Владимирской области подарочный набор для нового жителя региона вручили 4 октября в Областном перинатальном центре. Молодую маму Ксению с малышом Ярославом встретили муж Михаил с их старшим сыном и многочисленные родственники.

«Мы знали, что с 1 октября родившимся положена подарочная коробка, но не ожидали, что окажемся первыми в области, кто получит этот подарок! Выбрали именно подарок, а не денежную компенсацию. Подарок – это очень приятно. Хорошо, что в нашем регионе есть такая мера социальной поддержки», – поделилась Ксения П..

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства региона, порядок предоставления поддержки утвердил Губернатор Александр Авдеев, он прописан в постановлении Правительства Владимирской области № 699 от 25.09.2023 года.

Подарочный набор за счёт средств областного бюджета или его денежная компенсация в размере 10 тысяч рублей положена каждому малышу, появившемуся на свет в государственных роддомах Владимирской области в семьях жителей региона. Уровень дохода семьи значения не имеет. В случае рождения двух и более детей одновременно подарок полагается каждому новорождённому. Опекун ребёнка, рождённого с 1 октября 2023 года, также имеет право на получение подарка. Если вместо подарочного набора родители решили получить единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей – необходимо обратиться с заявлением в отдел соцзащиты населения по месту жительства не позднее 6 месяцев со дня рождения ребёнка.

В Министерстве здравоохранения Владимирской области напоминают, что в подарке – гигиенический набор для новорождённого, набор бутылочек для кормления, подогреватель для детского питания, детское одеяло, набор пелёнок и полотенец, подгузники, комплект одежды для новорождённого и прочие необходимые вещи для ухода за малышом.