06 Октября 2023
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Армия и ВПК Владимирская область
Фото: avo.ru

Из Владимира торжественно отправили контрактников на подготовку к участию в СВО

На этой неделе ряд жителей Владимирской области, заключивших контракт с Министерством обороны России, отправились в учебные подразделения для обучения и боевой подготовки к участию в специальной военной операции. Бойцов у Дома культуры молодёжи во Владимире провожали представители Правительства региона, областного военного комиссариата, волонтёры и общественники, учащиеся школ, ветераны боевых действий, родные и друзья.

«Ровно год назад на защиту Родины встали военнослужащие из Владимирской области в составе 346-го мотострелкового полка, следом за ним в зону СВО убыл 344-й мотострелковый полк и в декабре – 345-й. Три наших формирования с отвагой и честью воюют на фронте. Владимирские бойцы – на хорошем счету, более 50 из них награждены боевыми медалями и благодарностями командования. Это наши братья, сыновья – наши герои. И вы будьте хорошими товарищами, разумно подходите ко всему», – напутствовал контрактников министр региональной безопасности Сергей Полузин.

проводы владимирских контрактников(2023)|Фото: avo.ru

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства региона, владимирцы достойно служат на разных участках специальной военной операции. Многие из них уже стали командирами и инструкторами для боевых товарищей. Своей личной историей о службе на передовой поделился Иван: «Среди моих боевых товарищей много наших земляков, с нами служат бойцы из Курска, Липецка, Самары. Сообща мы преодолеваем любые трудности. Командиры – пример во всём, глядя на них, мы меняемся к лучшему. Всё открыто, искренне, по-настоящему. Принципиальный отказ от алкоголя, уважение друг к другу, такая атмосфера добра, позитива, силы, такая сплочённость, что ребята, восстановившись после ранений, стремятся вернуться только в наше подразделение, к своим».

Каждый из них – пример для товарищей и тех, кто отправляется служить по контракту. Доброволец Владимир выбрал контрактную службу, хотя и не имеет военной подготовки. Поэтому он возлагает большие надежды на «учебку»: «У меня есть опыт обращения с оружием, долго работал в охране. Но сейчас появились новые виды вооружения, буду изучать. А вообще настрой боевой, иду с лёгким сердцем и знаю, что победа – за нами».

проводы владимирских контрактников(2023)|Фото: avo.ru

Напомним, областной пункт отбора по контракту работает во Владимире по адресу: ул. 1-я Пионерская, 92, телефон 8 (4922) 40-15-88.

Пункт отбора на контрактную службу в Коврове расположен по адресу: ул. Фурманова, 33. Он работает ежедневно с 08:00 до 17:00 (обед – с 12:00 до 13:00). Справки по телефону 8 (49232) 3-04-18.

Пункт отбора в Александрове находится возле ДК «Юбилейный» на улице Свердлова, 37, телефон 8 (49244) 2-12-36.

Подать заявку на службу по контракту можно также через портал Госуслуг, на сайте Министерства обороны России или на ресурсе службапоконтракту.рф.

Теги: контрактники, специальная военная операция, минобороны


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