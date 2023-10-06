06 Октября 2023
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Общество Ленинградская область
Фото: lenobl.ru

Социальное самочувствие жителей в фокусе комплексной работы правительственной команды Ленобласти

"Серебряные волонтеры" Ленинградской области получили заслуженные награды на VII Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев-2023. Сертификат на развитие «ДоброЦентра» и благодарность за акцию «Красная гвоздика» был вручен руководителю общественной организации «Диалог поколений» Надежде Балуевой, которая была признана победителем всероссийского грантового конкурса «Молоды Душой». Сертификат предполагает внушительную сумму в 1 450 000 рублей.

серебряные волонтеры(2023)|Фото: lenobl.ru

Отметим, что также благодарностью была отмечена Ленинградская область. За участие в акции «Красная гвоздика», в ходе которой региональные волонтеры собрали более 200 тысяч рублей на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

Активные жители Ленобласти "серебряного возраста" в регионе пользуются всесторонней поддержкой.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем поздравлении к Дню пожилых людей подчеркнул, что региональные власти считают жизненный опыт своих земляков, заслуживающим безграничного уважения.

дрозденко, серебряные волонтеры(2023)|Фото: lenobl.ru

"Правительство Ленинградской области уделяет особое внимание созданию достойных условий и повышению качества жизни ленинградцев старшего поколения, оказанию социальной поддержки пожилым людям", - подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.

VII Всероссийский форум «серебряных» добровольцев-2023, на котором Ленобласть была отмечена благодарностью, организован Росмолодежью в партнёрстве с Ассоциацией волонтёрских центров, министерством труда и социальной зашиты Российской Федерации, Благотворительным фондом помощи ветеранам «Память поколений». Основной заявленной целью этого всероссийского мероприятия является повышение компетенций добровольцев (волонтеров) «серебряного» возраста и поддержка лучших инициатив путем выстраивания межпоколенческого взаимодействия и развития системы наставничества.

«Особенностями форума этого года стали образовательные треки, посвященные формированию практических навыков, выстраиванию коммуникаций и проработке вопросов развития сообщества «серебряного» добровольчества в регионах. По итогам были определены основные роли «серебряных» волонтёров в регионах, проработан понятийный аппарат, выработан регламент работы наставников в регионах», ― рассказал об итогах заместитель председателя комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Виталий Кармалюгин.

Задачи по укреплению и сохранению здоровья граждан пожилого возраста и инвалидов, продление их активного долголетия являются важными составляющими национального проекта «Демография», который в регионе реализуется в самых разных формах.

Напомним, в январе 2022 года правительство Ленинградской области своим постановлением увеличило величину прожиточного минимума в регионе.

ленинградская область, герб(2023)|Фото: lenobl.ru

Еще одним важным для жителей области "серебряного возраста" стало решение региональных властей по льготам на транспортный налог. Подписанные в прошлом году губернатором изменения в соответствующий областной закон позволили освободить пенсионеров от уплаты налога за одно транспортное средство, а также достигших 60 лет мужчин и 55 лет женщин.

При этом, в регионе для пожилых граждан созданы возможности вести активный образ жизни, участвовать в самых различных проектах.

Например, в МКУ «Спортивно-молодежный центр» (г. Луга Ленинградской области) создан клуб скандинавской ходьбы «Nordic Walking Club», который хорошо известен далеко за пределами муниципалитета. Члены клуба - постоянные участники региональных, российских и даже международных мероприятий. Клуб традиционно принимает участие в праздничных забегах в Санкт-Петербурге, «Гдовском полумарафоне», Кубке Ленинградской области по северной ходьбе, Весеннем марафоне «Жемчужина весны», Всероссийском полумарафоне «Забег.рф».

серебряный возраст, скандинавская ходьба(2023)|Фото: lenobl.ru

В числе ярких мероприятий – поход «Ледниковый период» по льду Финского залива в форт Тотлебен, ночной трейл «Белая ночь» по кромке Финского залива. Тренировки и походы члены клуба совмещают с изучением краеведения, проводят акции, посвященные дню освобождения Луги и Дню Победы.

дрозденко, серебряные волонтеры(2023)|Фото: lenobl.ru

Резюмируя, можно констатировать - в Ленобласти власти реализуют комплексный подход к созданию условий для позитивного социального самочувствия жителей, в том числе, и старшего возраста. В значительной степени этому способствовало принятие в 47 регионе «Социального кодекса Ленинградской области», объединившего финансовые меры социальной поддержки граждан. И как результат — Ленинградская область стабильно входит в ТОП-10 регионов России с самым низким уровнем бедности.

Теги: александр дрозденко, социальное самочувствие, серебряный возраст, пенсионеры, доброцентр


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