06 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Путин рассказал, где России стоит остановиться в рамках СВО

Президент Владимир Путин рассказал о конце спецоперации и где российские войска остановятся. По его словам, в данном вопросе главное говорить не о территориях, а об уверенности в безопасности местного населения.

"Теперь по поводу, где нам остановиться. Вы знаете, дело не в территориях, дело в гарантии безопасности народов России и Российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория. В безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы их считаем своими людьми. Ну это такой сложный вопрос, требующий разговора", - заявил глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он также рассказал, что только вчера российские солдаты продвинулись по всей линии соприкосновения на 12 участках.

"Где-то на 300, 400, 500, на двух участках на 1,5-1,6 тыс. метров в глубину. Это называется улучшение своего положения на поле боя, это тактические вещи, но они имеют значение", - отметил Путин.

Теги: СВО, спецоперация, Путин


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