Внешнего воздействия на самолет Пригожина не было, заявил Путин

Внешнего воздействия на самолет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина оказано не было. Об этом сегодня на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал президент России Владимир Путин. По его словам, данную информацию ему доложил глава СК России Александр Бастрыкин.

"Наверняка висит в воздухе вопрос, а что случилось с руководством компании и так далее. Ну, мы знаем об авиакатастрофе, мне руководитель Следственного комитета докладывал буквально на днях, в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было", – отметил президент.

Он также добавил, что, к его сожалению, экспертизу на наличие алкоголя и наркотиков у погибших не проводили. "Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличными, но и 5 кг. кокаина. Но, повторяю еще раз, на мой взгляд надо было бы провести такую экспертизу, но она не была проведена", – сказал Путин.

Напомним, 23 августа самолет Embraer Legacy 600, на котором летал Пригожин, разбился в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек: два пилота, стюардесса, Пригожин, его охрана и командиры ЧВК. Все они погибли.

В конце сентября на месте гибели появился памятник: каменный монолит с табличкой с гербом ЧВК, флагшток с флагом "Вагнера", цветы и фотографии Пригожина и других погибших в авиакатастрофе.