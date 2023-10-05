Нападающий "Барселоны" Левандовски не будет участвовать в ближайшем матче

Футболист испанского клуба "Барселона" Роберт Левандовски не сможет участвовать в ближайших играх из-за травмы ноги. Об этом сообщает пресс-служба ФК.

Нападающий вывихнул левую лодыжку 4 октября во время матча Лиги чемпионов УЕФА против португальского "Порту". Спортсмена заменили еще в первом тайме, а потом выяснилось, что травма куда серьезнее. Когда Левандовски снова выйдет на поле пока неизвестно.

В этом сезоне успел забить шесть голов и отдать четыре результативные передачи в 10 матчах.