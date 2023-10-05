"Флаг им в руки". Путин заявил, что Россия никогда не противилась вступлению Украины в ЕС

Россия никогда не выступала против и не относилась негативно к вступлению Украины в Евросоюз. Если последний "готов принять такую экономику в свой состав - флаг им в руки и вперед", - заявил глава государства Владимир Путин.

Он также отметил, что вступление Украины в Европейское экономическое сообщество не будет нести для России военной угрозы. Точно также как и экономическое взаимодействие любой страны и экономических союзов.

"Мы никогда не возражали и не высказывали какой-то негативной позиции в отношении планов вступления Украины в Европейское экономическое сообщество. Никогда. Поэтому не считаем себя в праве даже обсуждать эту тему. Это дело самой Украины и Европейских государств", - подчеркнул президент на заседании Валдайского клуба.