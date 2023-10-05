Путин предложил не ждать итогов расследования подрыва "Северных потоков"

Результатов расследования взрывов на "Северных потоках" можно не ждать. Такое заявление сделал глава России Владимир Путина на заседании Валдайского клуба. Президент предположил, итогов нет и, судя по всему, не будет и в будущем.

При этом Путин подчеркнул, что "шило в мешке не утаить" и, размышляя о виновнике, нужно в первую очередь обратить внимание на тех, кому это было выгодно.

"Заинтересован, конечно, американский поставщик энергоносителей на европейский рынок. Американцы давно этого хотят, и они этого добились, а чьими руками - это уже не имеет никакого значения. В конечном итоге, что касается расследования, у нас в народе говорят: шило в мешке не утаить. Это акт международного терроризма", - отметил глава государства, добавив, что виновного необходимо привлечь к ответственности.

Президент также сообщил, что Россия готова к запуску газа по уцелевшей нитке "Северному потоку-2", однако правительство ФРГ все еще не приняло решение.

"По ней можно поставлять 27 млрд кубометров газа в Европу. Это только решение правительства ФРГ, больше ничего не надо. Вот сегодня решение, завтра вентиль мы поворачиваем, и все - газ пошел. Но никто же этого не делает. Потому что, как у нас говорят, "вашингтонский обком" не разрешает", - сказал Путин.

Напомним, расследования взрывов ведут сразу несколько европейских стран. Пока они пришли лишь к выводу о том, что взрывы были вызваны диверсией, а не природными факторами или технической неисправностью. В Кремле считают, что диверсию устроили "англо-саксы", в США и Германии СМИ заявляют, что диверсанты были проукраинскими (но не известно – действовали ли они с ведома Киева).

В сентябре норвежские ученые, расследующие диверсию, заявили о четырех взрывах, разрушивших трубы. Ранее считалось, что взрывов было два. До этого американский журналист Сеймур Херш снова обвинил США в подрыве газопроводов и привел сразу два аргумента в защиту своих слов.