05 Октября 2023
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Фото: gazprom.ru

Путин: Украина хочет нанести ущерб "Турецкому потоку"

Украинские силы пытаются атаковать Турецкий поток. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания клуба "Валдай". По его словам, целью является нанести ущерб объекту.

"Мы продолжаем поставлять газ в Европу через "Турецкий поток". И, судя по всему, украинские тергруппы нацелены на то, чтобы и ему нанести ущерб, - сказал Путин. - Но их (российские корабли, охраняющие объект) пытаются атаковать постоянно с помощью беспилотников, которые готовятся в том числе при непосредственном участии англоговорящих специалистов и советников. Мы это слышим в эфире. Там, где готовятся эти беспилотные полупогруженные катера, мы слышим английскую речь. Для нас это очевидный факт. Кто там в конечном итоге это делает - делайте выводы сами".

В мае сообщалось, что средний разведывательный корабль Черноморского флота РФ проекта 18280 "Иван Хурс" отбил атаку трех беспилотников в Черном море. Корабль выполнял задачи по обеспечению безопасности газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в экономической зоне Турции. Предположительно, морские беспилотники запустили с гражданского судна, которое располагалось в коридоре зерновой сделки.

Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России есть информация, указывающая на попытки взорвать газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток".

Теги: Тцрецкий поток, Путин


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