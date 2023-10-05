05 Октября 2023
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Политика За рубежом
Фото: Reuters / Yves Herman

Европарламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против Азербайджана

Европарламент принял резолюцию с призывом к Евросоюзу ввести санкции против Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

Данная резолюция не является юридически обязывающей.

ЕП призывает ввести санкции против лиц в правительстве Азербайджана, "ответственных за многочисленные нарушения прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе".

Также ЕП считает необходимым для ЕС "снижать зависимость от газа из Азербайджана", а в случае углубления напряженности в отношениях Баку с Арменией - "полностью прекратить импорт нефти и газа" из Азербайджана. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался ехать на переговоры с армянским премьером Николом Пашиняном в испанскую Гранаду. Встреча должна была состояться 5 октября.

По версии азербайджанского агентства АРА, "в предложенном Азербайджану пятистороннем формате (Армения-Азербайджан-Франция-Германия-ЕС) сформировалась антиазербайджанская атмосфера".

Теги: европарламент, санкции, азербайджан


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