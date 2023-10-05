05 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

ЦБ сообщил, какие у России международные резервы

В Центробанке сообщили объем международных резервов России.

Объем международных резервов по состоянию на 29 сентября составил $568,4 млрд. За неделю он сократился на $7,6 млрд (1,3%), преимущественно вследствие отрицательной переоценки, сообщает ЦБ на своем сайте.

Напомним, президент Владимир Путин считает, что "изъятие законно заработанных средств за рубежом переходит все границы". При этом он отметил, что без резервов, замороженных на Западе в рамках санкций, Россия проживет: "Россия уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов".

"Дело не в этих 300 миллиардах. Дело в подрыве доверия к тем, кто это делает. Разрушают доверие к себе. То же самое происходит в торговле. Негативные последствия неизбежно наступят для них", - сказал Путин о западных странах, выступая на Восточном экономическом форуме.

Теги: ЦБ, Центробанк, резерв


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