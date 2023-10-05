В Госдуме предлагают штрафовать вернувшихся айтишников и проверять их в ФСБ

Хотя российский рынок труда отчаянно нуждается в IT-специалистах, в Госдуме не готовы пойти на поддержку и преференции для айтишников, готовых вернуться на родину. Наоборот, их предлагают штрафовать и проверять – не стали ли они агентами Запада.

Генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев (КПРФ) считает, что создавать преференции для покинувших Россию граждан – "чрезмерная мера".

"Они уехали, предали свою родину, теперь они вернулись, и мы им должны все оказывать помощь. Пусть они либо там остаются навсегда, либо пусть понесут какие-то штрафные санкции: помощь тем людям, тем ребятам, которые сейчас воюют. Это будет справедливо. Если они преуспели в своей специальности — ради бога, пусть возвращаются. Если они подписали в своё время бумаги, что они против вхождения Крыма в состав России, что они против признания независимости, что они против специальной военной операции, что они против России — вот сейчас они вернутся, а не завербованы ли они, будут ли вредить своей стране по возвращении? Пусть, допустим, ФСБ разберётся — что, как и почему", - заявил Соболев в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"В это время, когда объявили частичную мобилизацию — всего-навсего призвать в ряды Вооружённых сил 300 тысяч человек, эти айтишники, не айтишники сбежали, подписав определённые бумаги. Год их не было. Безусловно, они должны пройти какую-то проверку. Есть у нас соответствующие органы", - добавил депутат.