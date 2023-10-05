Роспотребнадзор ищет уральских покупателей "Уланова-бюро" для коллективного иска

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области разыскивает клиентов парфюмерного онлайн-магазина "Уланова-бюро". Ведомство намерено подать от лица обманутых покупателей коллективный иск.

Как сообщает пресс-служба управления, люди оформляли и оплачивали заказ, однако оставались и без денег и без покупок. Обращение к продавцу никаких результатов не давало. На данный момент известно о 40 финансово пострадавших гражданах.

Для того, чтобы присоединиться к групповому иску необходимо предоставить в Южный екатеринбургский отдел Роспотребнадзора (улица 8 Марта, 177а) следующие документы:

оригинал заявления;

документы, подтверждающие оформление заказа и оплату;

заявление/претензию о возврате денег, направленное в адрес продавца;

ответ исполнителя (при наличии);

копию паспорта (главная страница, регистрация).

Заявление также можно подать через раздел "Обращения граждан" на сайте управления Роспотребнадзора. Все документы принимаются до 31 октября.