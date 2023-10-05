05 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В администрации Перми сократили 200 ставок

В администрации Перми уже сократили 200 ставок, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его данным, сокращения идут как в мэрии города, так и в районных администрациях.

В мэрии идет процесс оптимизации штатной численности.

До конца года общее число сокращенных ставок может составить 500 единиц.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главе Перми Эдуарду Соснину сократить часть чиновников мэрии. По мнению Дмитрия Махонина, после перераспределения части полномочий мэрии на краевой уровень, у администрации города не будет необходимости в существующем количестве ставок. Число ставок, планируемых к сокращению, губернатор не обозначил.

Закон о перераспределении полномочий в сфере коммунального хозяйства и образования был принят заксобранием в конце сентября. Региональные власти получат новые функции с 1 января 2024 года.

Теги: сокращение, ставки, администрация


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