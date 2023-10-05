СК разбирается в падении ребенка в траншею в Первоуральске

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах инцидента с ребенком в Первоуральске.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, малолетний ребенок упал в траншею, которая была выкопана в ходе коммунальных работ. Сотрудники ведомства начали проверку по факту случившегося.

Будет изучена документация, касающаяся проведения данных работ и обеспечения безопасности для жителей Первоуральска. Также выясняется степень тяжести вреда здоровью ребенка.

По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.