В X5 Group собралась запретить продажи просроченных продуктов

Компания X5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") собралась запретить продажи просроченных продуктов во всех магазинах ретейлера. Речь идет о механизме автоматического запрета.

По мнению директора по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислава Богданова, ранее это был человеческий фактор, когда кассир вручную проверял это на кассе и это занимало длительное время.

"Благодаря маркировке, эти процессы упрощаются", - приводит ТАСС заявление Богданова на международном форуме "Антиконтрафакт".

Напомним, ранее депутат Госдумы Василий Власов в письме в адрес главы Минпромторга Дениса Мантурова сообщил, что размер информации на продуктах питания о сроках годности и датах изготовления нужно увеличить до 20% от площади потребительской упаковки. По словам экспертов, данная проблема очень острая: сейчас эту информацию нередко не могут найти покупатели, а продавцы, пользуясь этим, не спешат изымать просроченные продукты из продажи. Как сообщил гендиректор юридической компании "Гебель и партнеры" Сергей Гебель, нормативов, которые устанавливают, какая именно информация должна содержаться на упаковке, довольно много. Председатель правления Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий указывает, что по ТР ТС 022/2011 маркировка пищевой продукции "должна быть понятной, легко читаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей", а надписи, знаки, символы "должны быть контрастными фону, на который нанесена маркировка". Решить проблему может специальная система, которая не позволит пробивать просроченные продукты на кассе.