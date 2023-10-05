05 Октября 2023
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Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский встретился с Пашиняном в Гранаде

Владимир Зеленский пообщался с армянским премьер-министром Николом Пашиняном на полях саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале фото с Пашиняном и добавил, что это была первая встреча с главой армянского правительства. "Обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе. Украина заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами. Мы также обсудили наше двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты", - довольно сдержанно выразился президент Украины.

Пашинян рассчитывал провести в Гранаде переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве европейских лидеров, но в Баку отказались от этой встречи, сочтя, что атмосфера на ней будет "антиазербайджанская".

Владимир Зеленский и Никол Пашинян.(2023)|Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Теги: владимир зеленский, никол пашинян, гранада, испания


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