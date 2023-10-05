Аксенов: В 5 километрах от высадки ВСУ в Крыму нашли тело десантника

Мертвого десантника ВСУ нашли близ места высадки противника в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Еще обнаружен один 200-й украинец в экипировке в комбинезоне в пяти километрах от места высадки", — сказал глава Крыма в эфире телеканала "Крым 24".

Также Аксенов предположил, что будут найдены еще тела украинских военнослужащих.

Утром 4 октября Минобороны РФ сообщило, что украинские диверсанты пытались высадиться в самой западной точке Крыма – на мысе Тарханкут. Эту попытку пресекли ВКС России и пограничники. Десантная группа ВСУ подходила к мысу на быстроходном военном катере и трех гидроциклах. Позже ФСБ заявила о захвате в плен одного из диверсантов, участвовавших в попытке высадиться в Крыму.