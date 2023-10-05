05 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Ядерной войны не будет – верховный шаман России

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол провел обряд во благо граждан страны. Он призвал счастье, здоровье и благополучие к российскому народу, передает РИА Новости.

Также шаман огласил хорошую весть: по его данным, ядерной войны не будет.

"Ядерной войны народов разных стран не будет. Потому что если кто-то применит ядерное оружие, а российское ядерное оружие мощным находит весь мир. Поэтому они боятся, и только нужны переговоры, мирные переговоры, если желают те страны. Никуда не денутся они", – заключил шаман.

Кара-оол Допчун-оол – глава кызылской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя"). В 2018 году на первом всероссийском съезде шаманов в Туве его избрали верховным шаманом страны.

Теги: ядерная война, шаман, обряд


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