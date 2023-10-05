Ядерной войны не будет – верховный шаман России

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол провел обряд во благо граждан страны. Он призвал счастье, здоровье и благополучие к российскому народу, передает РИА Новости.

Также шаман огласил хорошую весть: по его данным, ядерной войны не будет.

"Ядерной войны народов разных стран не будет. Потому что если кто-то применит ядерное оружие, а российское ядерное оружие мощным находит весь мир. Поэтому они боятся, и только нужны переговоры, мирные переговоры, если желают те страны. Никуда не денутся они", – заключил шаман.

Кара-оол Допчун-оол – глава кызылской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя"). В 2018 году на первом всероссийском съезде шаманов в Туве его избрали верховным шаманом страны.